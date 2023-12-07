Україна

Максим Дячук поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Захисник київського Динамо Максим Дячук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (4:2), у якому він забив дебютний гол на дорослому рівні.

"Завжди приємно забивати голи, особливо велику кількість. Це гарний результат для команди, який дає наснагу далі працювати.

У нас буде теорія. Ми будемо розбирати гру, побачимо наші помилки та будемо їх виправляти.

Що змінилося з приходом Шовковського? Та я не знаю. Не можу так сказати, що щось змінилося кардинально. Просто, напевне, змінився наш менталітет", — наводить слова Дячука Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Металіст 1925.