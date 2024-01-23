Україна

Наставник "гірників" оцінив перший контрольний матч на зборах.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Пюніка (2:0), а також розповів про те, що в розташуванні "гірників" на перегляді перебуває грузинський легіонер.

"Як я вже говорив перед початком зустрічі, є дві важливі речі: по-перше, ігрові кондиції – ми хотіли бачити багато агресії та руху, по-друге, нас цікавив стиль гри, з чим футболісти впоралися досить непогано в багатьох моментах. Перемога в спарингу надає гарного настрою на міжсезонні ігри, що також є важливим. Це не завжди про менталітет – ідеться про ставлення, а воно було чудовим. Ми дуже старанно працювали, створили низку моментів і, я вважаю, заслужили цю перемогу.

Передусім акцент було зроблено на тому, щоб досягти рівня, який ми зазвичай маємо під час матчів, з великою кількістю бігу. Це стосується ігрових кондицій. Щодо стилю гри, я побачив багато моментів, які ми відпрацьовували. Мушу зазначити, що протягом перших 10–15 хвилин ми зробили занадто багато невиправданих технічних помилок, але це також є особливістю першої зустрічі й перших хвилин на полі після майже двох місяців без гри. Тож загалом я задоволений цим товариським матчем.

Насамперед усім гравцям потрібні хвилини. Ми не можемо розпочати з 90 хвилин, тому завжди стартуємо із 45, розподіляючи час. І я також дав нагоду молодим футболістам, щоб побачити їх у грі: таким як Цуканов та Очеретько, а ще Лука – молодий хлопець із Грузії, який зараз перебуває в нас на перегляді. Я хочу бачити і цих хлопців. Вони мали досить великі навантаження протягом тижня, адже, якщо ви пам’ятаєте, перед цим поєдинком ми провели десять тренувань, що не так уже й мало. Робимо це, аби стати сильнішими ментально й фізично. У цьому полягає мета цієї гри. Я задоволений тим, як виступили молоді футболісти.

Гарна взаємодію Кевіна і Зубкова? Під час матчу одразу було видно, що Кевін – сильний, потужний футболіст, добре грає один в один, і його дії це показали. Радію, що в тому моменті Зубков перебував у вигідній позиції. Завжди приємно бачити взаємодію та прагнення забивати. Сподіваюся, вони заб’ють іще більше голів у чемпіонаті.

Насправді лишається багато аспектів, з якими ми починали роботу наприкінці першої частини сезону, у перші мої місяці перебування в клубі, проте ми додали інтенсивності та втримуємо її на високому рівні. Також ми стали більш непередбачуваними в останній фазі атаки. І треба вдосконалюватися ще, тож працюємо над цим", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Пюнік.