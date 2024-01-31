Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після спарингу проти Черно Море.

Півзахисник Дніпра-1 Олег Горін прокоментував нічийний результат у контрольному матчі на зборах проти болгарського Черно Море (2:2).

"Я трошки отримав забій, але зараз піду до лікаря і він огляне. Думаю, що все буде нормально, і я буду готуватися до наступної гри.

Черно Море досить амбітна команда, хороша гра, як раз така, щоб ми могли вдосконалюватися. Хочеться, щоб більше було таких спарингів, адже попереду у нас непроста друга частина сезону. Будемо готуватися і далі.

Гра у три центральні захисники? Мені особисто дуже зручно грати на цій позиції, тим більше, коли збоку є Василь Кравець, який завжди допоможе і підкаже. Щодо настанови, то зранку тренер нас зібрав і багато що пояснив, як саме грати, тому все було дуже зрозуміло.

Робота на зборах у нас дуже цікава, адже ми багато працюємо з м’ячом. Так набагато легше і психологічно, і морально", — наводить слова Горіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Черно Море.