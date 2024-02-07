Черговий спаринг для команди Ярослава Вишняка.
Гравці Колосу, ФК Колос
07 лютого 2024, 12:31
Сьогодні, 7 лютого, Колос із Ковалівки проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Ярослава Вишняка буде чемпіон Узбекистану – Пахтакор, який очолює колишній форвард київського Динамо Макім Шацьких.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Колос — Пахтакор:
Зазначимо, що тижнем раніше Пахтакор провів спаринг із київським Динамо, в якому поступився з рахунком 1:5.