Україна

Керманич Шахтаря розповів про підготовку команди до другої частини сезону.

Боснійський фахівець Маріно Пушич дав розлоге інтерв’ю балканському ЗМІ Arena Sport TV, у першій частині якого розповів про запрошення обійняти посаду головного тренера донецького Шахтаря від представників клубу.

Іншою його тезою стала розповідь про завдання колективу на час зимових тренувальних зборів у Туреччині.

"У баченні гри великих відмінностей за час зборів не сталось: це буде, як завжди, атакувальний стиль, але ми намагатимемося покращити нашу інтенсивність гри з м’ячем і без нього.

Тут ми повинні зробити певні зміни та досягти певного прогресу. Зараз достатньо часу, щоб підготуватися в цьому сегменті, і ми, безумовно, зробимо крок уперед.

Гнучкість у певних сегментах, наприклад, у побудові гри, це і є щось нове, і ми збираємося представити команді кілька нововведень. Постійна робота з однією командою, особливо в цей підготовчий період, дає мені як тренеру змогу вносити певні деталі.

Не можна вводити багато нових деталей, але кілька я розглядаю, аналізуючи хлопців перші два місяці, дивлюсь, у яких сегментах нам потрібно зробити наступний крок уперед.

Тож я щасливий, що ми тут уже місяць і що ми можемо спеціально тренуватися та працювати над цими моментами. Ми така команда, що завжди гратимемо на ще один гол. А для того, щоб забивати більше, необхідно бути ще кращими у завершальній фазі атаки. Я вважаю, що ще є над чим працювати", — заявив боснійський фахівець.

Також Маріно Пушич під час розповіді зачепив питання своєї футбольної філософії та місії Шахтаря в представленні України на світовій арені.

Нагадаємо, що нині донецький Шахтар завершує підготовку до першого матчу проти французького Марселя в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.