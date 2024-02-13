Україна

Генеральний директор Шахтаря розповів щодо виступів під час війни.

Сергій Палкін розповів щодо виступів Шахтаря та можливості робити трансфери під час війни - цитує CNN.

"Ми всі страждаємо від усього, що відбувається. Два роки – це величезний термін для перебування в таких умовах.. дуже великий вплив на твою психологічну стійкість, на твої моральні аспекти.

Психологічно важко виживати день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Майже два роки ми є в таких умовах.

Моє життя повністю змінилося, і я почав займатися кризовим менеджментом. Це найважливіше, чим я займався і займаюся зараз.

Якщо влада дозволила нам залишати країну під час війни, це означає, що ми повинні дати величезний меседж людям, які живуть в Україні.

Це означає, що, так, ви можете програти, але ви повинні грати від серця і показувати найкращий футбол, який ви можете, атакувальний футбол, ви знаєте, красивий футбол, як наша ДНК.

Для нас продовжувати грати у футбол і зосереджуватися на грі на 100% дуже складно, тому що ти постійно думаєш про те, що відбувається вдома, з батьками, з твоєю родиною.

Якщо подивитися на життя наших гравців, то це ненормально. Все, що ми сьогодні робимо у нашому футбольному житті в Україні, це ненормально.

З фізичної точки та психологічної точок зору дуже важко жити (не кажучи вже про) показувати хороший, привабливий футбол.. наші гравці показали себе як справжні герої.

Ситуація з ФІФА для мене дуже дивна і взагалі незрозуміла.

У мене не було жодного випадку, щоб ми не могли підписати когось через війну. Можуть бути різні проблеми, але війна не головна з них.

Футбол має неймовірний вплив на світовому рівні. Повірте, цей вплив може змінити будь-кого, і ми це переживаємо, ми це розуміємо, тому що відчуваємо це і бачимо реакцію".

Шахтар купив Кевіна за 12 мільйонів євро та 3 мільйони в якості бонусів, а також виконав ще декілька трансферів цієї зими.