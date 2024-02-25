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Головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов підбив підсумки гри проти Минаю на післяматчевій пресконференції.

Матч поміж Дніпром-1 та Минаєм, який тричі переривався через повітряні тривоги, завершився бойовою нічиєю — 1:1. Після гри наставник дніпрян Юрій Максимов дав свій коментар.

"Хлопці сьогодні старалися, але це футбол. Усі прагнули до перемоги, проте такі ігри бувають. Десь майстерності не вистачило, десь везіння і м’яч просто не ліз у ворота. Але я хлопцям дякую за гру, вони старалися. Попереду наступний матч, будемо готуватися тепер до нього.

Підсилення до завершення трансферного вікна? У нас зараз завершився трансферний бан, через що ми не могли нікого запросити. Зараз когось брати важко, адже усі футболісти вже грають у своїх клубах. Було два бразильці, на яких ми розраховували, але вони залишились у Туреччині й не повернулися в Україну. Але нічого, будемо далі працювати, грати, а як воно буде – покаже час.

Суддівство в сьогоднішньому матчі? Я не хочу обговорювати суддівство. Усе було у нас в руках – ми могли виграти, хоча могли і програти. Повторюся, що хлопці старалися, та і Минай сьогодні дуже гарно грав, не дивлячись на те, що ця команда на останньому місці. Хочеться побажати, щоб вони так і далі грали. Коли так грає остання команда турніру, то чемпіонат буде тільки прогресувати", - сказав тренер Дніпра-1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Минай у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги-2023/24.