Україна

Молодий захисник киян поділився своїми думками після дебютного матчу за основну команду в УПЛ.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Металіста 1925 (4:2), який став дебютним для 18-річного українця.

"Звісно, приємно дебютувати за такий клуб як «Динамо». Я дуже вдячний за довіру тренерському штабу, за допомогу хлопцям у команді. І, слава Богу, все склалося так, як треба – перемога.

Психологічно було трохи важко, але я зіграв на зборах пару ігор і тому звик. Нічого складного не було. А те, що писали… Ну я загалом не читаю, то просто мені батьки, друзі скидують, що про мене пишуть. А загалом я так не дуже люблю читати про себе, що про мене пишуть інші журналісти.

Батьки дивляться ігри, переживають. Всі друзі, батьки, в принципі, і з команди пацани переживали, але підказували, і все добре. Всі підказували не переживати, з перших хвилин просто зіграти надійніше, спокійніше – і далі піде. Тому я слухав те, що підказували мені старші, і виконував.

Останні півтора року – так, виключно центрального захисника граю. На зборах грав опорного, але це було раз. У дитинстві в академіях грав у центрі. Але вже останній рік-півтора граю центрального захисника.

Другий пропущений м'яч? Сказали не засмучуватися, все добре. Тому що там такий епізод був: я пішов на випередження, м'яч сковзнув, газон був слизький під ногою, і я пролетів. А хлопці підтримали, сказали: "Нічого страшного, все добре, здорово зіграв".

Я з дитинства вболівав за Динамо в українському футболі і завжди мріяв зіграти за основну команду. Так вийшло, що мені довірили місце. Я дуже радий і дуже вдячний усім, хто мене підтримує. Це мрія", – сказав Михавко в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Після 15 ігор Динамо набрало 31 очко і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. До лідера Кривбасу шість очок і кияни мають три гри в запасі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо.