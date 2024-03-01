Україна

В першій половині сезону футболіст грав за ЛНЗ.

На сайті УПЛ оновилась інформація стосовно півзахисника Олександрії Івана Калюжного. Відтепер він офіційно заявлений за олександрійську команду в УПЛ.

Нагадаємо, 26 тур чемпіонату України закінчився скандалом навколо персони Івана Калюжного. Футболіст взяв участь у матчі з Шахтарем (0:0), а пізніше з'ясувалось, що українець не був заявлений за нову команду. Через "людський фактор" Олександрія має отримати технічну поразку з рахунком 0:3. Дану справу розгляне КДК 4 березня.

Олександрія відсторонила спортивного директора через скандал з виходом незаявленого Калюжного.