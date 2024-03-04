Захисник Шахтаря прокоментував перемогу над Кривбасом.
Юхим Конопля, фото ФК Шахтар Донецьк
04 березня 2024, 09:28
Напередодні донецький Шахтар у центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав криворізький Кривбас.
Шахтар — Кривбас 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник "гірників" Юхим Конопля, на рахунку якого перший м’яч у цій зустрічі, прокоментував виступ власної команди.
"Насправді було трішки важко, адже Кривбас не просто так посідав першу сходинку в турнірній таблиці, тому гра була дуже принциповою. Ще й у минулому матчі не змогли їх перемогти.
Команда вийшла в дуже гарному настрої та продемонструвала все, на що здатна. Ми добре підготувались, у всіх гравців, персоналу, тренерського штабу була максимальна впевненість у нашій перемозі.
Мій гол? Домашня заготовка. Зробили все так, як на тренуваннях, тому вдалось реалізувати нагоду.
Кривбас — дуже гарна команда. Напевно, через наші останні очні матчі та місце суперників у таблиці принциповість матчу поступово зростає.
Тренерські вказівки на гру були ті ж самі, що й на попередню. Можливо, проти Олександрії хтось із хлопців просто встав не з тієї ноги. Також, можливо, ще не зовсім відійшли від гри з Марселем, і зустріч з Олександрією була важкою через постійні тривоги. Із Кривбасом тренерський штаб надав більше спокою та сказав, що ми все можемо", — заявив український виконавець.
У наступному турі донецький Шахтар прийматиме ковалівський Колос.