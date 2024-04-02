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Автор переможного голу у ворота ЛНЗ поділився емоціями після гри з черкасцями.

Півзахисник львівського Руху Остап Притула прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:0), у якому він відзначився єдиним результативним ударом.

"Це була важка гра проти серйозного опонента. У першому колі ми поступились ЛНЗ саме тому, що багато часу провели в обороні та забагато дозволяли черкасцям. Тепер же ми розуміли, що нам буде важко, адже у них хороший захист, але нам вдалося вскрити їхню оборону. Водночас й гравці ЛНЗ небезпечно втікали у контратаки. Та ми заслужили цю перемогу своїм старанням та тим, що проявили характер.

Коли я виходив на заміну, то Віталій Пономарьов попросив додати швидкості в гру, пресингувати суперника, підганяти хлопців, аби вони йшли вперед та спробували здобути позитивний для нас результат.

Кожен футболіст завжди повинен грати з гарячим серцем та холодною головою, тому ніякого тиску коли йшов бити пенальті не відчував. Так, розумію, що це були останні хвилини, але вирішив взяти на себе ініціативу та, на щастя, забив. Водночас хочу відзначити Олега Федора, який і заробив цей пенальті – він чудово відкрився та вдало зіграв у тому епізоді. Коли арбітр йшов дивитись відеоповтор, то в мене не було жодних сумнівів, що зараз призначать одинадцятиметровий, адже там дійсно був фол. Підходячи до м’яча, я вже обрав кут в який буду пробивати і залишалось лише забити, що і вдалось зробити.

Уся команда дуже задоволена, що вдалося перемогти вдома і перервати цю безвиграшну серію на Арені Львів. Хлопці вже навіть жартували, що нам треба грати лише на виїзді, аби набирати очки. Втім нарешті ми перемогли у рідних стінах і це вдвічі приємніше! На трибунах була шикарна атмосфера, глядачі підганяли нас вперед і це дійсно мотивувало. Хочу подякувати всім нашим вболівальникам за таку підтримку. Ця перемога для них та для наших військових!

Зараз багато розмов про єврокубки, але не слід забігати вперед. Команда рухається поступово і вже у неділю у нас буде важкий матч з Шахтарем. Наше завдання – добре підготуватись до цього поєдинку і здобути хороший результат у грі з "гірниками", - наводить слова Притули прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 22 туру УПЛ.