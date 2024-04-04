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Ігор Суркіс прокоментував переможний матч команди проти Зорі.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився своїми думками після перемоги своєї команди у матчі УПЛ проти Зорі (3:0).

"Команда повинна прогресувати. Шовковський добре робить свою справу. Ми побачили це в Полтаві та побачили сьогодні – команда прогресує, набирає обертів. Не можна сказати, що в команді тільки 11 футболістів – усі грають, усі отримують шанс. Команда у дуже хорошому тонусі, тож я сподіваюсь, що ми будемо до останнього туру боротися за чемпіонство.

Перші збори у якості тренера для Шовковського це дуже важливо, хоча на зборах не стояло завдання вигравати в кожному матчі. Завдання стояло, аби хлопці один одного на полі відчували навіть спиною. Сьогодні ми бачимо плоди цієї роботи, команда з кожним матчем прогресує. Так і повинно бути в футболі. Як тільки зупинишся – нічого не буде.

Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх. Микола – справжній динамівець, він дуже переживає за результати команди. Він хвилювався, що у нього не все виходило на футбольному полі. Він дуже довго відновлювався. Але зараз усе гаразд, він набрав свої оптимальні кондиції, тож ми будемо бачити Миколу у ще кращій формі, він буде віддавати паси, забивати. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко.

Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Враження позитивні. У хлопців був 4-годинний матч у Полтаві. У них було лише кілька днів аби відновити свої кондиції. Я розумію, що вони дуже серйозно відносяться до того, аби демонструвати яскраву гру. Сьогодні ми побачили не тільки результат, а і яскравий футбол, різні тактики. Коли ми повели в рахунку 2:0, дали супернику простір, ловили його на контратаках. Сьогодні був дуже якісний футбол на хороших швидкостях. Так повинна грати команда для того, щоб прогресувати та грати у єврокубках.

Ярмоленко – це людина, яка вносить спокій, людина, яка на футбольному полі розуміє все, людина, яка може одним дотиком вирішити долю матчу. У Ярмоленка теж був непростий час, він набирає свої кондиції. Якщо він і далі буде так грати, я впевнений, що він дуже допоможе збірній України на чемпіонаті Європи.

Він може грати на будь-якій позиції. З його досвідом та розумінням футболу. Він дуже розумна людина. Ярмоленко – це той хлопець, з яким, я сподіваюсь, ми будемо довго співпрацювати, коли він закінчить кар’єру гравця. Але зараз я хочу побажати йому, аби він виходив на поле і показував таку красу ще довгі роки, аби вболівальники шаленіли від його гри.

Чи вистачає команді часу, аби відновлюватися, зважаючи на щільний графік матчів? Ви ж бачите, у нас довга лава запасних. Хлопці, які виходять на заміну, мають тримати баланс гри та давати іншим відпочити 20 або 30 хвилин гри, що залишаються. Сьогодні всі, хто вийшов на заміну, демонстрували такий самий якісний футбол, як і ті хлопці, які грали у стартовому складі", - наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Динамо.