Україна

Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Зорі (3:0), у якому він вийшов на заміну та відзначився асистом.

"Напевно, тренерському штабу видніше, наскільки я готовий. Я тренуюся, віддаю себе в кожному тренуванні, тож коли тренерський штаб побачить, що я достатньо готовий, тоді й поставить в основний склад. Звичайно, для кожного футболіста важливо грати. Через тренування важко набирати форму, потрібна ігрова практика. Але головний тренер вирішує, кому грати.

Я вважаю, що грати через три дні на четвертий нормально. У нас є багато гравців, тренерському штабу є з кого обирати. Відчуваю підтримку вболівальників. Я вдячний їм, тому що відчував їхню підтримку протягом шести місяців відновлення, вони підходили, бажали якнайшвидшого одужання. Буду намагатися демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі.

У минулому матчі Бражко віддав на вас гольовий пас, сьогодні – ви на нього. Можна сказати, що віддячили? — Нехай буде так. Це футбол, і на полі ти не дивишся, на кого віддаєш пас. Якщо твій партнер перебуває у кращій позиції, то віддаєш передачу. Щодо сьогоднішньої ситуації, то моїм завданням було перебувати на ближній стійці, вдалося продовжити політ м’яча на дальню стійку, і вже Бражко зробив свою справу.

Які шанси на потрапляння до заявки збірної на Євро-2024? Якщо в клубі буду показувати той рівень футбола, який буде подобатися головному тренеру збірної, це станеться. Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло. Усе залежить від мене, якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита.

Для мене важливо, щоб Динамо стало чемпіоном. Особисті рекорди – то другорядне, я ніколи за цими рекордами не гнався. Для Динамо є лише перше місце, і ми граємо лише для того, щоб стати чемпіонами", - наводить слова Ярмоленка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Динамо.