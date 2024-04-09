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Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (1:1).

"Я б так не сказав, що шість компенсованих хвилин додали хвилювання, але в мене є досвід гри з Рухом, незрозумілий для мене досі пенальті. Якби дві такі гри були поряд – було б тяжко потім підняти команду.

Я не думаю, що ми могли створювати небезпеку тільки на стандартах. Стандарти стандартами, але в нас були хороші шанси й на контратаках так само. Тому що ми розуміли, що Динамо – це Динамо, і ми грали в Києві.

Ми в останню хвилину вирішили грати в три захисники. Ми, здається, в цьому сезоні так грали лише проти Шахтаря – і то через те, що в нас гравці мали дрібні пошкодження, ми могли використовувати схему лише з трьома центральними захисниками.

Не погоджуюся з вами, що ми не могли вийти в атаку. Ми могли вийти вперед у першому таймі. План на гру був доволі простим: ми мали зустрічати в середній зоні та використовувати простір за спинами захисників Динамо. Але Динамо – це Динамо. Дуже хороша лінія атаки.

За рахунок компактності в обороні вдалося досягти прийнятного результату? Я думаю, компактності і, перш за все, на полі була команда. Давно ми вже не бачили команду в силу різних причин. У нас велика кількість нових гравців, потрібно з'єднатися в єдине ціле. Це було щось таке близьке до того, що ми хочемо.

Процес адаптації нових футболістів завжди триває, тому що треба розуміти, що гравці з різних континентів – Африка, європейці. У кожного адаптація йде по-різному. Саліху дуже приємний хлопець, особливо в побуті. І Саліху, і Яшарі – наші хлопці-косовари – я дуже задоволений ними.

Нічия, можливо, дасть команді поштовх у подальшому? Сподіваюся на це. Але якщо ми повернемося до матчу з Минаєм – абсолютно не по грі поразка. Про Рух я вже сказав – абсолютно незрозумілий для мене пенальті на останній хвилині", — сказав Дулуб в ефірі Football Hub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – ЛНЗ.