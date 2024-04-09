Україна

Хавбек черкаського клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник ЛНЗ Сергій Рибалка, який свого часу виступав за "біло-синіх", прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Динамо (1:1).

"Динамо зараз у чудовій формі. Перед тим вони Ворсклу обіграли, Зорю без шансів. Тому ми налаштовувалися на тяжкий матч, на боротьбу, що доведеться бігати дуже багато. Але витримали, є позитивний результат – на виїзді одне очко. Тим паче в нас були не дуже вдалі ігри. Тому 1:1 для нас – позитивний результат.

Ми розуміли, що Динамо буде контролювати гру, буде більше володіти м'ячем. Ми вибрали таку тактику, щоб компактно, поменше було зон попереду, бо в них дуже швидкі гравці. Вважаю, нам вдалося.

Звісно, були в Динамо моменти, але ми витримали, і десь удача була на нашій стороні. А Динамо хочеться побажати успіху в наступних іграх. Зараз вони в чудовій формі. Думаю, в наступних іграх вони будуть перемагати й показувати гарну гру.

Проти Динамо я вперше так зіграв, що одне очко взяли. До Динамо дуже гарне ставлення, я багато років там провів. Тому бажаю їм удачі. Ще дуже багато ігор, вони можуть надолужити та завоювати чемпіонство. Успіху їм.

Які турнірні завдання стоятимуть зараз перед ЛНЗ? Набирати в кожній грі максимум очок, показувати бійцівський характер, гарну гру – це від нас просять. Руху також не повинні були програвати, Минаю десь також. Втратили очки, де, вважаю, не повинні були. Це футбол – десь втратили, десь здобули. Налаштовуємося на кожну гру", — сказав Рибалка в ефірі FootballHub.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – ЛНЗ.