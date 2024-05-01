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Олександр Караваєв поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (3:0).

"Дуже важка гра. Було спекотно, тому було важко грати, але в рівних умовах. На перший план виходили компактність і правильне прийняття рішень – якщо ти даєш точні передачі, ти будеш контролювати гру, а інша команда буде втомлюватись. Добре, що забили гол у роздягальню, у другому таймі було вже легше грати. Ми виконували настанови тренера, терпіли і дочекались наших моментів.

Багато команд грають дуже щільно в обороні. Ми розуміємо, у кожного своя тактика, своя гра. З перших хвилин, звісно, у всіх багато сил, усі встигають перекривати зони, гравців, і тому трохи важче. Коли більше часу проходить, гравці втомлюються, і якщо ти контролюєш гру, все одно будуть моменти, ти знайдеш ці шпарини в обороні, і треба буде їх просто реалізовувати.

Звісно, ми передивлялися і минулий матч, і інші матчі Вереса. Вони дуже добре та компактно грають в обороні, виконують тренерські настанови, тому треба було їх скривати і чекати, граючи більш спокійно. Ми терпіли, вичікували, а потім вже треба було реалізовувати моменти.

Перший м’яч за Динамо від Матвія Пономаренка? Звісно, ми його привітали. Звісно, на рівні U19 він звик, що має перевагу в антропометрії над своїми однолітками. Ми також дивимось матчі юнаків. А коли він потрапив у дорослий футбол, йому було важкувато. Ми всі постійно йому щось радимо. Розуміємо, що він молодий та гарячий, але у дорослому футболі так просто все не виходить, тут треба грати більш розумно. Він все почув, що ми йому радили, і сьогодні не перетримував м’яч, а коли мав момент – реалізував його. Те, що і було треба. Якщо він і далі буде так продовжувати, то все у нього в кар’єрі буде дуже добре.

Звісно, дуже щасливий, що зіграв, тому що коли ти не граєш, емоційний стан не дуже хороший. Та і фізичний, тому що немає тонусу. Але я професіонал своєї справи, завжди чекаю свого моменту. Це рішення тренера, він не може поставити більше 11 гравців у склад, а у команді більше 20 гравців. У нас завжди є рівноцінні заміни, велика конкуренція. Це Динамо, тут завжди буде тиск, конкуренція, всі мають чекати на свій шанс і використовувати його", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.