Україна

Іспанець налаштовується на важкий поєдинок.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу з Тоттенгемом в 37 турі АПЛ.

"Після поразки Арсеналу від Астон Вілли наша доля перебуває в наших руках, і ми маємо впоратися із цією ситуацією.

Нам потрібно виграти всі матчі, і потрібно було вигравати матчі в минулому, особливо проти Ноттінгема, коли ми не мали часу на відновлення.

Цього сезону ми вигравали в гостях у Тоттенгема в Кубку Англії, але ми ніколи не вигравали там в АПЛ, так що буде важко. Але ми готові до цього випробування", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Ман Сіті Родрі не програє у 48 матчах поспіль в АПЛ.