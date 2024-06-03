Футболісти, які виступають у чемпіонаті Німеччини, визначились із найкращим гравцем минулого сезону.
ВІРЦ, GETTY IMAGES
03 червня 2024, 10:33
Півзахисника Баєра Флоріана Віртца названо найкращим футболістом сезону в Бундесліги за версією гравців, які виступають у чемпіонаті Німеччини.
Рейтинг виглядає так:
1. Флоріан Вірц (Баєр) – 51,1% голосів;
2. Граніт Джака (Баєр) – 7,5%;
3. Алекс Гримальдо (Баєр) – 6,2%;
4. Сіру Гірассі (Штутгарт) – 5,4%;
5-6. Джамал Мусіала (Баварія) та Деніз Ундав (Штутгарт) – 4,4%;
7. Гаррі Кейн (Баварія) – 3,5%;
8. Хаві Сімонс (Лейпциг) — 1,8%.
Нагадаємо, Вірц — найкращий молодий гравець Ліги Європи сезону-2023/24.