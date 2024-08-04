Італія

Італієць може приєднатись до міланців.

З приходом в Ювентус Тіаго Мотти на посаду головного тренера чутки про відхід вінгера Федеріко К'єзи не полишають інфополе Італії.

За ситуацією навколо гравця збірної Італії спостерігає Інтер. Як повідомляє La Repubblica, Інтер є конкретним варіантом для футболіста. На даному етапі міланський клуб уважно стежить за ситуацією та обмірковує, як підписати гравця. Інтер уже поспілкувався з оточенням К'єзи.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.