Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти столичної Оболоні (0:0).

"Я думаю, що ми не награли на перемогу. Тому результат є закономірним, і статистика говорить сама за себе. Не були ми на 100% налаштовані на цей матч.

Ми акцентували, що у суперників зараз буде інший настрій. Ця команда Оболонь – як поранений звір. Зрозуміло, що вони будуть битися з першої хвилини. Ну, в принципі такий матч і вийшов.

А якщо взяти те, що ми грали – чистий час, напевно, хвилин 18 з паузами. Матч вийшов неякісним, неінтенсивним, і, мабуть, без зрілості. Я вважаю, що таких пауз не має бути у футболі. Ми всі повинні прагнути інтенсивності. Але кожен епізод закінчувався – хвилини три-чотири – валянням футболістів.

Чи тисне, що Олександрія йде лідером УПЛ? Звичайно, тисне. Це буде брехня, якщо я скажу, що не тисне. Ми в такій ролі ніколи не були. Насамперед ми повинні налаштовуватися так, як на чотири стартові матчі. Ось з таким настроєм ми повинні на кожен матч виходити", — наводить слова Ротаня прес-служба "пивоварів".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Оболонь.