Україна

Новачок приєднався до ковалівського клубу.

Колос оголосив про підписання контракту на три роки із 24-річним центрбеком з Косова Іліром Краснічі.

За Колос гравець буде виступати під номером 16.

Минулого сезону Краснічі провів 33 матчі за команду Ллапі, в яких забив один гол. У нинішньому сезоні встиг зіграти 8 поєдинків (4 з них у кваліфікаціях Ліги Європи та Ліги конференцій).

У 2022-му році Ілір дебютував за збірну Косово, провівши загалом за національну команду 7 ігор.

Раніше повідомлялося, що Колос орендував нападника іспанського Альбасете.