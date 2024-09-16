Новачок приєднався до ковалівського клубу.
Ілір Краснічі, Колос
16 вересня 2024, 17:50
Колос оголосив про підписання контракту на три роки із 24-річним центрбеком з Косова Іліром Краснічі.
За Колос гравець буде виступати під номером 16.
Минулого сезону Краснічі провів 33 матчі за команду Ллапі, в яких забив один гол. У нинішньому сезоні встиг зіграти 8 поєдинків (4 з них у кваліфікаціях Ліги Європи та Ліги конференцій).
У 2022-му році Ілір дебютував за збірну Косово, провівши загалом за національну команду 7 ігор.
Раніше повідомлялося, що Колос орендував нападника іспанського Альбасете.