Україна

Форма від adidas.

Сьогодні, 10 жовтня, adidas та Українська асоціація футболу представили новий виїзний комплект форми збірних України на сезон-2024/2025.

Нагадаємо, що вчора було представлено новий домашній комплект екіпірування й оголошено про те, що відтепер аdidas є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включно із чоловічими, жіночими та молодіжними командами.

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе свій третій матч у груповому етапі Ліги націй, де суперником команди Сергія Реброва буде Грузія.

Поєдинок збірних проходитиме у Познані на стадіоні ENEA Stadion. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.