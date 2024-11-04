Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 листопада 2024 року.
Кривбас — Рух, ФК Кривбас
04 листопада 2024, 23:21
Кривбас у матчі 12 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти львівський Рух (1:1).
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 36 хвилині результативним ударом у складі львів'ян відзначився Карабін.
Проте на початку другого тайму команда Юрія Вернидуба відігралася, а автором рятівного голу став Задерака.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Рух у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Кривбас — Рух 1:1
Голи: Задерака, 47 — Карабін, 36.
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана — Задерака, Ілич, Вакулко (Твердохліб, 56), Микитишин (Кожушко, 70) — Соса.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор (Притула, 65), Підгурський, Пастух — Квасниця (Руніч, 64), Краснопір (Климчук, 74), Карабін (Клайвер, 74).
Попередження: Твердохліб — Дідик.