Україна

До першого місця ще працювати та працювати.

У матчі 13 туру української Прем'єр-ліги Кривбас у гостях не зміг обіграти Колос (1:1).

Для головного тренера криворіжців Юрія Вернидуба це був 78 матч на чолі клубу з Кривого Рогу.

Завдяки цьому Вернидуб вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів на чолі "червоно-білих", випередивши Юрія Максимова, на рахунку якого 77 зустрічей.

Лідером рейтингу є Олег Таран, який провів з командою 242 матчі за три періоди.

Після 12 турів Кривбас набрав 19 очок і посідає п'яте місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підтримав Полісся та Верес у вимогах відкритого діалогу щодо арбітражу.