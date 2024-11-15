Україна

Кривбас відпустить свого гравця на відбір Кубка Африканських Націй-2025.

Нападник Кривбасу Даніель Соса вчергове відправився захищати кольори збірної Нігеру.

Національна команда нападника проведе під час листопадової паузи на міжнародні матчі два поєдинки в рамках відбору на Кубок Африканських Націй-2025: 14-го числа вдома проти Судану та 18-го числа на виїзді проти Гани.

Соса виступає за збірну Нігеру з жовтня 2021 року, та всього провів 19 матчів\забив 6 голів. Востаннє Соса зіграв за Нігер 15 жовтня цього року в поєдинку Кубка Африканських Націй проти Анголи — 0:1.

Раніше повідомлялось, що Вернидуб обійшов Максимова за кількістю ігор на чолі Кривбасу.