Україна

До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 10 січня, розпочавшись о 15:00.

Сьогодні, 10 січня, київське Динамо проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Першим суперником команди Олександра Шовковського стане німецький Магдебург.

Матч пройде на стадіоні Kaya Palazzo у турецькому містечку Белек. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 15:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – Магдебург:

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Магдебург після 17 зустрічей йде п'ятим у другій Бундеслізі, відстаючи від лідируючого Кельна на три бали.