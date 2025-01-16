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Микола Михайленко поділився враженнями від матчу з болгарським ЦСКА 1948.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі на зборах над болгарським ЦСКА 1948 (4:1).

"Хоч гра і товариська, але перемоги завжди додають упевненості. Вважаю, що це дуже важливо для підготовки під час зборів. У нас було багато моментів. Добре, що ми багато реалізували, хоча могли забити ще більше. На мою думку, в цілому гра вийшла вдалою.

Два матчі за один день робляться для того, аби всі гравці отримали однакове навантаження. Вранці грали одні гравці, ввечері – інші. У цьому немає жодної проблеми, навпаки – всі задоволені своїм ігровим часом.

Вважаю, що ми плідно працюємо, але нам завжди є, куди рухатись. Тож будемо намагатися покращувати свою гру і прогресувати якомога швидше.

Який момент на цих зборах поки був для тебе найтяжчим? Мабуть, перші ігри. Це завжди найбільш тяжко, тому що отримуєш навантаження. Через виснажливі тренування ти не завжди можеш приймати вірні рішення на полі, тож доводиться більше бігати", — наводить слова Михайленка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – ЦСКА 1948.