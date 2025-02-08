Сьогодні, 8 лютого, ковалівський Колос проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Поздєєва стане чемпіон Грузії — Іберія 1999. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Колос — Іберія 1999:

Після 17 турів Колос набрав 18 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.