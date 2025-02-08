До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 8 лютого, розпочавшись о 16:00.
ФК Колос
08 лютого 2025, 15:20
Сьогодні, 8 лютого, ковалівський Колос проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Поздєєва стане чемпіон Грузії — Іберія 1999. Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Колос — Іберія 1999:
Після 17 турів Колос набрав 18 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.