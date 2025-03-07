Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (2:1).

"Мені не важливо на кого записали переможний гол. Я виходжу і намагаюсь робити свою роботу якісно. Колись не виходить, але на все потрібен час і все буде добре, коли команда виграє.

Я відчував, що можу щось зробити. Як чуйка, знаєте. Я думав, коли вже випустять мене, я хочу грати. Десь відчував, що можу зробити результативну дію — забити чи віддати, але думав, що на Герерро тоді віддам асист, але він не забив. Потім ударив — рикошет. Я ж кажу, не важливо, на кого запишуть. Головне, що перемогли сьогодні.

Я себе добре почуваю. Працюю двічі в день — і в залі, і на полі роблю все, щоб вийти у найкращу форму, а вибір за тренером стоїть.

В першому таймі ми все контролювати і створили багато моментів, але реалізували тільки один. Потім другий тайм розпочався з нервозності, почались наші помилки на своїй половині поля. Для ЛНЗ це був стимул — поштовх, можна сказати, потім гол. У них емоційний підйом, вони почали грати один в один, а не відходити. І все. Пішли гойдалки.

Виходити на таку гру дуже важко. Після Ворскли настрій був не дуже. Будемо все робити для того, щоб настрій завжди був позитивний", — сказав Бражко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Динамо Київ.