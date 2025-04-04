Україна

Олександр Караваєв поділився своїми думками після гри з Рухом.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубка України проти львівського Руху (1:0).

"Приємно вигравати, тим паче зіграли на нуль. Так, якби ми реалізували всі свої моменти, то гру було б закрито ще в першому таймі. Але самі створюємо собі проблеми, не реалізовуємо моменти, тож будемо працювати над цим. У другому таймі також у нас було багато виходів, тому що Рух біг уперед, розкрився, їм потрібно було забивати, тож у нас утворювалися великі зони, які, на жаль, не вдалося використати. Найголовніше — дві перемоги в чемпіонаті та Кубку, в обох випадках зіграли на нуль, тож цей факт радує.

Звісно, були й погані моменти, але ви самі бачили, що склад майже повністю змінився порівняно з останньою грою — на те ми й Динамо, оскільки в нас по кілька гравців на кожну позицію, і кожен має бути готовим вийти на поле в будь-який момент — чи то в матчі чемпіонату, чи то в кубковій зустрічі. Ми маємо грати на перемогу в кожному матчі, і всі чудово це розуміють.

Суперник в півфіналі Кубка України? Немає різниці. На кожну гру налаштовуємося, попереду в нас матч чемпіонату з Лівим берегом. Зараз найголовніше доїхати додому, відновитися, відпочити — і готуватися до майбутньої гри", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух – Динамо Київ.