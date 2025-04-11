Солідне досягнення для українського фахівця.
Юрій Вернидуб, ФК Зоря
11 квітня 2025, 11:00
Кривбас у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги у гостях поступився Олександрії (0:1).
Для 59-річного українця цей матч став 300 в УПЛ на чолі різних клубів.
На чолі криворіжців Вернидуб провів 81 матч, а ще 219 у луганській Зорі. На його рахунку 129 перемог, 75 нічиїх та 96 поразок. Різниця м'ячів – 408:343.
Свою дебютну гру Вернидуб провів на чолі Зорі у 2011 році у домашньому матчі проти Оболоні (1:2).
За цим показником наставник Кривбасу посідає п'яте місце в УПЛ – найближча ціль Віталій Кварцяний – 340 матчів.
Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.