Україна

Солідне досягнення для українського фахівця.

Кривбас у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги у гостях поступився Олександрії (0:1).

Для 59-річного українця цей матч став 300 в УПЛ на чолі різних клубів.

На чолі криворіжців Вернидуб провів 81 матч, а ще 219 у луганській Зорі. На його рахунку 129 перемог, 75 нічиїх та 96 поразок. Різниця м'ячів – 408:343.

Свою дебютну гру Вернидуб провів на чолі Зорі у 2011 році у домашньому матчі проти Оболоні (1:2).

За цим показником наставник Кривбасу посідає п'яте місце в УПЛ – найближча ціль Віталій Кварцяний – 340 матчів.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 23 туру УПЛ.