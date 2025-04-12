Україна

Реакція на звичайне запитання дивує.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич неоднозначно відреагував на питання одного з журналістів на післяматчевій прес-конференції за підсумками зустрічі з черкаським ЛНЗ (4:1) в рамках 23-го туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

- Скажіть, чи задоволені ви другим таймом?

Так, я дуже задоволений другим таймом. Ви дуже негативно налаштовані, дуже смішно це бачити. Я не знаю, чому ви в такому настрої, можливо, вам так хочеться. Але так не можна. Знаєте чому? Бо одна команда перемогла в цьому виїзному матчі з рахунком 4:1, і в нас було багато нагод забити ще та зробити рахунок 5, 6, можливо 7:1.

Це цілком нормально, що команда вирішує долю матчу вже в першому таймі, це зменшує темп гри в другій половині і дає супернику трохи більше свободи, бо ми зробили деякі зміни. Але питати в команди, яка перемогла 4:1 і показувала сьогодні такий гарний футбол, – некоректно. Але дякую за ваші привітання. Тому не варто проявляти негатив до Шахтаря. «Шахтар» заслуговує на позитив. І ви також не будьте негативними, ставлячи запитання про те, чому так пройшов перший тайм. Ви маєте знати, що гра триває 90 хвилин. Ми зіграли до біса добре", — заявив Пушич.