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Віталій Кольцов поділився очікуваннями від кубкового матчу з Динамо.

Півзахисник Буковини Віталій Кольцов прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

"Ми спокійно готуємося до кубкового поєдинку, все у звичному режимі. Настрій хороший, позитивний. Налаштовані дати бій Динамо.

Всі ми знаємо, які кваліфіковані гравці захищають кольори київського клубу. Особливо хочеться виділити таких індивідуально сильних футболістів як Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Владислав Ванат. Це лідери команди, які за рахунок своїх індивідуальних дій можуть вирішити долю матчу. Відзначу також, що динамівці демонструють хорошу контратакувальну гру, вони дуже швидко вибігають в атаки. Готуємося до важкого матчу.

Буковина вже досягла неймовірного результату, адже вперше в історії пробилась до четвірки найсильніших команд Кубка України. Але ми не хочемо зупинятися на досягнутому. Навіть не уявляю, яке у Чернівцях буде свято, якщо ми вийдемо у фінал. Це була б історична подія для буковинського краю!

Зараз всі наші думки спрямовані на підготовку до важливого поєдинку. Ніяких змін у тренувальному процесі немає, готуємося як до звичайного матчу чемпіонату. У нас зараз дуже щільний ігровий графік. Лише у суботу ми зіграли з Полтавою, а кубковий матч – вже у середу. Тут особливо нічого не зміниш і не вигадаєш чогось нового у тренувальному процесі.

Всі ми розуміємо, який важливий матч на нас очікує, але не можу сказати, що хтось психологічно не готовий. Продовжуємо готуватися до кубкового поєдинку. Дуже хочеться своєю грою потішити рідних вболівальників! Чернівчани, очікуємо на вашу палку підтримку у Львові!", — наводить слова Кольцова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Буковина — Динамо Київ відбудеться сьогодні, 23 квітня, о 16:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.