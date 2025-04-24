Україна

Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри Кубка України.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Буковини (4:1).

"Треба було більше відкриватися в атаці, тому що гравці суперника дуже компактно грали, їхня оборона дуже високо знаходилася, і потрібно було робити більше відкривань за спину. У другому таймі це вже вдавалося нам, тому й вдалося забити чотири м'ячі.

Матчі з Шахтарем завжди принципові для нас. Але будемо налаштовуватися, як і на кожну гру в чемпіонаті чи Кубку. Буде цікава гра.

Динамо вже без п'яти хвилин чемпіо? Якщо чесно, я не дивлюся й не читаю, хто що говорить. У нас є свої задачі на чемпіонат та Кубок, і ми виконуємо свою роботу. Завдання може бути лише одне — перемогти.

Про сезон поки що немає про що говорити. Залишаються ще матчі, і ще нічого не вирішено. Підсумки будемо підбивати після останнього туру", — сказав Ярмоленко в інтерв'ю Профутболу Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.