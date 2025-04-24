Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Буковиною.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти Буковини (4:1).

"У першому таймі нам не вдавалося довести м'яч у третій зоні до воріт, не могли ним правильно розпорядитися. У першій зоні я помилився, коли підслизнувся, і ми пропустили, тож стало набагато важче. Але добре, що після перерви перелаштувалися, стали більше пресингувати, не давати супернику спокійно працювати з м'ячем. Відповідно, вони помилялися, а ми створювали моменти.

Перед пенальті я запитав у Буяльського, чи можу я пробити. Він запитав: "Ти впевнений?". На що я відповів: "Так". Мені потрібен був цей гол, через такі періоди потрібно проходити. Не завжди легко, є й складні періоди, але я старанно працюю, аби набрати свою найкращу форму. Цей гол додасть мені впевненості. Як я вже сказав, цей гол був мені потрібен.

Для нас зараз кожен матч, як чемпіонський. Потрібно готуватися, виходити й показувати максимум, аби довести справу до кінця та завоювати два внутрішні трофеї. Дай Бог", — наводить слова Бражка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.