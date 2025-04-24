Україна

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти донецького Шахтаря (0:1).

"Вилетіти в півфіналі Кубка від найсильнішої команди України на сьогодні... Ще й як вилетіти. За це тільки можна дякувати хлопцям. Боротьба була запекла. Гра була до одного моменту.

Замінами хотілось трішки додати надійності, але також ми враховували тих гравців, які втомились. Це дійсно була гра, в якій не втомитись було неможливо.

Ми розуміли, що ми за будь-якою схемою зможемо знайти нагоду, яка нам потрібна. Прикро, що ті нагоди, які створювали, не змогли реалізувати", — наводить слова Ашура прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Шахтар.