Україна

Аліссон Сантана поділився емоціями від дебютного гола у складі "гірників".

Півзахисник донецького Шахтаря Аліссон Сантана прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти Полісся (1:0), в якому він забив дебютний та переможний гол.

"Відчуваю дуже важливу реалізованість. Справді надзвичайно приємні відчуття – принести перемогу команді не просто, а в таку відповідальну мить. Гол дійсно перевернув гру на нашу користь. Вдячний Богові, уболівальникам, тренерові й команді за справжній командний здобуток, адже ми продемонстрували бійцівський характер. Вітаю усіх із заслуженою перемогою!

У принципі, граючи на атакувальній позиції, ти завжди певною мірою відчуваєш момент і розраховуєш на те, щоб відзначитися. Важливо, що сьогодні ми залишаємо поле зі звитягою. Радий, що мій гол допоміг принести користь команді.

Цікава розмова з Маріо Станичем перед виходом на поле? Він просто надихнув, трішки підказав і запевнив, я матиму моменти, також наголосив, що маю грати у свій футбол, і таким чином можу принести користь команді.

Звісно, класичне протистояння проти Динамо завжди принципове, і я вже встиг відчути цей дух суперництва. Переконаний, це будуть насправді дуже важливі матчі.

Сьогодні ми здобули перемогу – це приємний результат, але найважливіше зберігати фокус, продовжувати наполегливо працювати й не дозволяти цій перемозі задурманити нам голову. Боротьба за трофеї триває, і потрібно обов’язково зберігати ту саму ментальність та сфокусованість, яку ми продемонстрували сьогодні", — наводить слова Алісона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Шахтар.