Україна

Ян Морговський поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник Буковини Ян Морговський прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубка України проти київського Динамо (1:4).

"У мене залишаться лише приємні спогади, тому з теплотою буду згадувати і розповідати про цей історичний день, бо він був не тільки знаковим для нас, але й дуже відповідальним. Знаєте, можливо, за всю подальшу кар’єру більше і не буде такого моменту, коли я зможу зіграти у півфіналі Кубка України, ще й проти такої команди як київське Динамо!

Протистояння проти Ярмоленка — це взагалі особисто для мене найголовніше, що було у цьому матчі! Я захоплювався цим футболістом ще відтоді, коли тільки розпочинав свій футбольний шлях. Я дуже багато матчів Динамо передивився і, звичайно, у мене була футболка Андрія. Можна сказати, що я був його фанатом. Ще раніше я поставив перед собою ціль – зіграти на фланзі проти Ярмоленка. Напевно, йшов до цього правильним шляхом, адже така мрія здійснилась.

Нам трішки соромно за результат, але у жодному разі не соромно за нашу гру. На трибунах була неймовірна підтримка, ми відчували цю енергією наших вболівальників, які приїхали до Львова, щоб підтримати команду у такому надважливому матчі. Велика подяка їм за це", — наводить слова Морговського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Буковина – Динамо Київ.