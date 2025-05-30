Україна

Хавбек київської команди поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Півзахисник Лівого Берега Микола Когут прокоментував поразку своєї команди у першому перехідному матчі за місце в УПЛ проти Металіста 1925 (0:1).

"Якщо зважати на всю гру, то ми, напевно, більше заслуговували на позитивний результат. Але ще нічого не втрачено, не маємо опускати рук. У нас було достатньо моментів, але не змогли забити. Якби вдалося їх реалізувати, то результат був би зовсім інший.

Наступний матч проведемо знову вдома перед своїми уболівальниками. Вони дають нам позитивну енергію і особливу силу", — наводить слова Когута прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий Берег — Металіст 1925.