Україна

Руслан Дедух поділився враженнями від матчу проти Металіста 1925.

Півзахисник Лівого Берега Руслан Дедух прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ проти Металіста 1925.

"На жаль, ми не забили, але не засмучуємося. Попереду ще один матч, якщо продовжимо грати так само як і сьогодні, то голи обов’язково прийдуть. Так, були і в мене моменти. В першому випадку рикошет завадив забити, а у випадку зі штрафним, то я пробив так, що воротареві було зручно здійснити сейв.

Грали проти хорошої команди, у якої є гравці з гарними індивідуальними ігровими якостями. Але з цією командою можна грати і ми налаштовуємося вже на другий матч. Суперник забив першим і відтягнувся назад. Вони створили умови для наших атак.

В роздягальні нормальна атмосфера, нічого страшного не сталося. Знову гратимемо вдома, де допомагають рідні стіни. Все в наших руках і ногах. Розберемо гру, тренери вкажуть на наші помилки і в неділю виправлятимемо ситуацію", — наводить слова Дедуха прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лівий Берег — Металіст 1925.