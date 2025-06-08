Україна

Минулий сезон турок провів в іспанській Ла Лізі.

Нападник Ренна Бертуг Їлдирим може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного турка зацікавлений донецький Шахтар, а точніше новий наставник "гірників" Арда Туран.

Зазначається, що сторони вже контактували між собою та переговори продовжуватимуться на наступному тижні.

Минулого сезону Їлдирим провів 27 матчів у складі Хетафе на правах оренди — на його рахунку три забиті м'ячі та один асист.

Раніше повідомлялося, що Шахтар намагається підписати півзахисника Фенербахче Юксека.