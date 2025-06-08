Україна

"Гірники" розпочнуть свої виступи у кваліфікації Ліги Європи.

Шахтар може знов проводити свої єврокубкові матчі на території сусідньої Польщі. Про це повідомляє Meczyki.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" перебуває на завершальній стадії переговорів з Віслою щодо проведення єврокубкових матчів у Кракові на стадіоні Мейський Краків.

Польський клуб позитивно зустрів представників "гірників", показавши їм потенціал стадіону.

Також наголошується, що Шахтар розглядає варіант не лише з орендою стадіону, а й може довірити Віслі організацію своїх матчів.

Додамо, що Шахтар вже проводив свої єврокубкові матчі у Польщі – це було у сезоні-2022/23. Минулого сезону "гірники" виступали у Німеччині на стадіоні Шальке.

Нагадаємо, Шахтар розпочне свої єврокубкові виступи з кваліфікації Ліги Європи, завершивши сезон УПЛ на третьому місці.