"Гірники" розпочнуть свої виступи у кваліфікації Ліги Європи.
www.meczyki.pl
08 червня 2025, 22:20
Шахтар може знов проводити свої єврокубкові матчі на території сусідньої Польщі. Про це повідомляє Meczyki.
За інформацією джерела, керівництво "гірників" перебуває на завершальній стадії переговорів з Віслою щодо проведення єврокубкових матчів у Кракові на стадіоні Мейський Краків.
Польський клуб позитивно зустрів представників "гірників", показавши їм потенціал стадіону.
Також наголошується, що Шахтар розглядає варіант не лише з орендою стадіону, а й може довірити Віслі організацію своїх матчів.
Додамо, що Шахтар вже проводив свої єврокубкові матчі у Польщі – це було у сезоні-2022/23. Минулого сезону "гірники" виступали у Німеччині на стадіоні Шальке.
Нагадаємо, Шахтар розпочне свої єврокубкові виступи з кваліфікації Ліги Європи, завершивши сезон УПЛ на третьому місці.