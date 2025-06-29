Україна

Переможця основної нагороди Golden Boy визначають експерти.

Італійське видання Tuttosport представило топ-100 номінантів на нагороду Golden Boy Web-2025.

Нагадаємо, нагорода вручається щорічно найкращому молодому гравцю до 21 року за підсумками голосування серед вболівальників. Переможця основної нагороди Golden Boy визначають експерти.

До списку зі 100 гравців потрапив український захисник київського Динамо Тарас Михавко, який набрав 16 голосів із 190626 тих, хто проголосував.

Наразі в опитуванні лідирує півзахисник Олімпіакосу Христос Музакітіс – 33% голосів. За ним йдуть форвард Ювентуса Кенан Їлдиз (25,7%) та хавбек Реала Арда Гюлер (19,2%).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на сайті видання.

Минулого сезону Михавко провів 37 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.