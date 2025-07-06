Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 17:00.

Сьогодні, 6 липня, Епіцентр проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Сергія Нагорняка буде Поділля. Матч розпочнеться о 17:00.

Онлайн трансляція матчу Епіцентр — Поділля:

За підсумками минулого сезону Епіцентр став чемпіоном Першої ліги та вийшов в УПЛ, а Поділля зберегло прописку у Першій лізі після стикових матчів.