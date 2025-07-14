Україна

Нідерландський фахівець поділився своїми думками після гри з Уйпештом.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував нічийний результат у контрольному матчі на зборах проти угорського Уйпешта (0:0).

"Наша мета була дати можливість кожному футболісту провести на полі 60 хвилин. Але на прохання опонента ми погодилися зіграти два тайми по 45 хвилин. Тому кожен гравець провів по одному тайму.

У першій половині грали більш досвідчені футболісти, і вони добре впоралися зі своїм завданням. У другому таймі на поле вийшли молоді гравці, які також показали чудовий результат і створювали небезпечні моменти. В цілому я надзвичайно радий бачити, що деякі футболісти по-новому розкрилися на інших позиціях. Зміна позицій дає мені змогу краще оцінити гравців, і сьогодні вони дійсно гідно виглядали в нових ролях.

Гра Кемкіна? Можу відзначити Кемкіна — він добре зіграв, зберіг ворота сухими, хоча було два небезпечні моменти. Також хочу підкреслити гру Богдана Хоми в першому таймі — він чудово себе проявив.

Я задоволений результатом — ми не пропустили жодного м’яча. Звісно, трохи прикро, що не реалізували свої моменти як у першому, так і в другому таймах. Ми обов’язково переглянемо гру і проаналізуємо всі нюанси.

Я вважаю, що ми вже близькі до фізичної готовності грати всі 90 хвилин. Хоча тестування ще не проводили. У наступній грі приділимо увагу тому, щоб футболісти проводили на полі більше часу, адже перед стартом сезону кожен має бути готовий до повного матчу. Команда працює дуже завзято, і, хоча це дається взнаки, адже було видно легку втому, ми рухаємося у правильному напрямку", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Дібанго розпочав індивідуальні тренування.