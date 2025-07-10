Україна

Один із лідерів Кривбасу повернувся після травми.

Захисник Кривбасу Іван Дібанго продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 23-річний камерунець зазнав травми на початку травня, після чого переніс операцію. Очікувалося, що він пропустить близько 4-6 місяців.

Тим не менш, Дібанго вже розпочав індивідуальні тренування за спеціальною програмою під наглядом медичного персоналу на зборах у Словенії.

Минулого сезону Дібанго провів 23 матчі, в яких віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Кривбас підписав бразильця з Сантоса.