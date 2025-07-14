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Літній новачок Олександр Кемкін розповів про третій контрольний матч на зборах у Словенії.

Воротар Кривбаса Олександр Кемкін прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти угорського Уйпешта (0:0).

"У першому таймі ми домінували, у другому — стало трохи важче, адже багато хлопців грали не на своїх звичних позиціях. Загалом гра вийшла інтенсивною, з великою кількістю боротьби, тому це був дійсно хороший спаринг.

У другому таймі, як я вже казав, нам було непросто саме через перестановки в складі. Через це мені довелося більше попрацювати, і для мене цей матч був чудовим у плані навантаження – так, було багато роботи.

Не вистачило реалізації, хоча моменти були як у першому, так і в другому таймі. Потрібно було використовувати свої шанси. Якби суперник реалізував усе, що створив, вийшов би дуже результативний матч для обох команд.

Суперник — дуже бойова, агресивна команда. У другому таймі вони змусили нас більше оборонятися, ми часто були без м’яча. Команда справді кваліфікована.

На даний момент я ще набираю форму, адже приєднався до команди не з самого початку зборів. Працюємо під навантаженням, але до старту сезону точно будемо в гарних кондиціях", — наводить слова Кемкіна прес-служба клубу.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер криворожан Патрік ван Леувен.