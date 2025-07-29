Україна

Турецький фахівець поділився своїми думками про гравців "гірників", а також розповів про виступи в Польщі.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив потенціал нинішнього складу "гірників", а також розповів про номінально домашні поєдинки у єврокубках, що проходять у Кракові.

"Коли я прийшов у клуб, я знав про потенціал своїх гравців, тому не був надто здивований. Точніше було б сказати, що я був вражений. Насправді я дуже задоволений усіма: їхньою робочою етикою, самовідданістю та здатністю швидко адаптуватися до тактичних вимог. У нас дуже талановита і молода команда. Всі говорять про наших бразильських гравців – я захоплююся їхнім талантом, але я думаю, що всі наші футболісти мають великий потенціал.

У Шахтарі глибоко вкорінена культура розкриття та розвитку талантів. Я вірю, що у нашій команді є футболісти, які в майбутньому зроблять велику кар'єру у світовому футболі. Моє завдання – розвивати їхні здібності та покращувати їхню гру. А щодо того, за скільки їх можна буде продати – то вже питання до Дарійо Срни.

Футбол – це не лише боротьба на полі, а й турбота про те, щоб зробити щасливими своїх уболівальників. Звісно, ми хотіли б грати у своїй країні, перед нашими фанами.

Я сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться, і ми знову зможемо проводити всі матчі вдома. Але в нинішніх умовах ми надзвичайно щасливі, що маємо змогу грати в Кракові. Це чудове місто, справді прекрасне місце з багатою культурою та історією. Ми раді, що будемо грати там. Я знаю, що вболівальники приїдуть спеціально заради нас з різних куточків Європи. У попередньому раунді вони надали нам величезну підтримку, коли ми грали в Тампере. Вірю, що так само буде і в Кракові.

Я повністю розумію ситуацію, в якій перебуває український народ. Вони вже багато років живуть у дуже складних умовах. Для мене мати сумніви було б несправедливо щодо народу, який так довго терпить цю ситуацію. Я не маю жодних побоювань. Навпаки — якщо завдяки нашій грі та досягнутим успіхам ми можемо принести хоч трохи радості в їхнє важке життя, я буду надзвичайно щасливий", — наводить слова Турана Weszlo.

Нагадаємо, у четвер Шахтар проведе матч-відповідь проти Бешикташа в другому раунді кваліфікації Ліги Європи. У першій грі "гірники" були сильнішими — 4:2.