Україна

Хавбек львівської команди поділився своїми думками після гри з дебютантом УПЛ.

Півзахисник львівського руху Денис Підгурський прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі УПЛ проти Полтави (2:1).

"В першу чергу хочу подякувати вболівальникам та рідним, які прийшли підтримати нас на стадіоні. Це позначилося на нашій грі, адже ми боролися до кінця і змогли вирвати перемогу наприкінці поєдинку.

Так, нам не все вдавалося у цьому матчі і це заслуга Полтави, бо суперник змусив нас грати у більш звичний для них футбол. Ми знали, що це буде важка гра, тому були готовими до цього. Полтава – бойова команда, яка ще точно попсує нерви іншим клубам і набиратиме очки. Попереду у нас теж непростий матч, адже Рух гратиме з Динамо.

Ми хотіли більше контролювати м’яч, активно грати в перехідних фазах, вигравати підбір. Частково нам це вдавалось, але були й моменти, коли команда програвала підбір Полтаві. Та все ж результат на нашу користь і тому ми задоволені цим.

Нас покинуло багато хороших і досвідчених гравців, які були важливими для команди. Прийшов новий головний тренер, з командою зараз працюють вихованці Академії, які тренувались під керівництвом Івана Федика і знають його вимоги, тому їм не важко було влитись у тренувальний процес. Якоюсь мірою досвідченим гравцям важче перелаштуватись до нових вимог, ніж молоді, яка працювала з Іваном Зіноновичем, але і ми поступово звикаємо до цього ігрового стилю. В нас чудовий колектив, ми багато спілкуємось з командою поза межами поля, все обговорюється з гравцями та тренерським штабом і нам подобається ця атмосфера", — наводить слова Підгурського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Полтава.