Україна

Харківський клуб поки що не підтверджував трансфер футболіста.

Динамо з Тирани у своїх соціальних мережах оголосило про продаж свого нападника Пітера Ітодо Манделли в харківський Металіст 1925.

Деталі угоди із 22-річним нігерійцем не розголошуються.

Минулого сезону Манделла провів 33 матчі, в яких забив 21 гол та віддав п'ять гольових передач.

У першому турі УПЛ Металіст 1925 поділив очки з Оболонню (0:0). У наступному турі харків'яни зіграють проти Кривбасу – гра запланована на 9 серпня.